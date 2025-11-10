Moaner Melter Slime (MOANER) Tokenomics

Moaner Melter Slime (MOANER) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Moaner Melter Slime (MOANER), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:59:00 (UTC+8)
Moaner Melter Slime (MOANER) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Moaner Melter Slime (MOANER), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 85.27K
$ 85.27K
Gesamtangebot:
$ 420.69B
$ 420.69B
Umlaufangebot:
$ 420.69B
$ 420.69B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 85.27K
$ 85.27K
Allzeithoch:
$ 0.00000623
$ 0.00000623
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0

Moaner Melter Slime (MOANER)-Informationen

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

Offizielle Website:
https://www.moaner.xyz/
Whitepaper:
https://www.moaner.xyz/

Moaner Melter Slime (MOANER) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Moaner Melter Slime (MOANER) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MOANER-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MOANER-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MOANER verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MOANER -Tokens!

MOANER Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MOANER entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MOANER kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

