Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.
The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.
Moaner Melter Slime (MOANER) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Moaner Melter Slime (MOANER) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von MOANER-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele MOANER-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von MOANER verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MOANER -Tokens!
