Moaner Melter Slime (MOANER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.68% Preisänderung (1T) -3.22% Preisänderung (7T) -28.94% Preisänderung (7T) -28.94%

Der Echtzeitpreis von Moaner Melter Slime (MOANER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MOANER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOANER liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOANER im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um -3.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moaner Melter Slime (MOANER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 163.18K$ 163.18K $ 163.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 163.18K$ 163.18K $ 163.18K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moaner Melter Slime beträgt $ 163.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOANER liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 163.18K.