MLM X (MLMX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00298728 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.36% Preisänderung (1T) +1.83% Preisänderung (7T) +80.80%

Der Echtzeitpreis von MLM X (MLMX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MLMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MLMX liegt bei $ 0.00298728, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MLMX im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +80.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MLM X (MLMX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 405.79K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 405.79K Umlaufangebot 1000.00M Gesamtangebot 999,999,037.4558134

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MLM X beträgt $ 405.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MLMX liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999037.4558134. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 405.79K.