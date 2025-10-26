MLM X Preis (MLMX)
+1.36%
+1.83%
+80.80%
+80.80%
Der Echtzeitpreis von MLM X (MLMX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MLMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MLMX liegt bei $ 0.00298728, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MLMX im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +80.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von MLM X beträgt $ 405.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MLMX liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999037.4558134. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 405.79K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+1.83%
|30 Tage
|$ 0
|+45.95%
|60 Tage
|$ 0
|-84.23%
|90 Tage
|$ 0
|--
MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.
Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.
Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.
With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
