Der Echtzeitpreis von MLM X beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MLMX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MLMX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MLMX

MLMX-Preisinformationen

Offizielle MLMX-Website

MLMX-Tokenökonomie

MLMX-Preisprognose

MLM X Logo

MLM X Preis (MLMX)

Nicht aufgelistet

1 MLMX zu USD Echtzeitpreis:

$0.00040588
$0.00040588$0.00040588
+1.80%1D
mexc
USD
MLM X (MLMX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:00:20 (UTC+8)

MLM X (MLMX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00298728
$ 0.00298728$ 0.00298728

$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

+1.83%

+80.80%

+80.80%

Der Echtzeitpreis von MLM X (MLMX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MLMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MLMX liegt bei $ 0.00298728, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MLMX im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +80.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MLM X (MLMX) Marktinformationen

$ 405.79K
$ 405.79K$ 405.79K

--
----

$ 405.79K
$ 405.79K$ 405.79K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,037.4558134
999,999,037.4558134 999,999,037.4558134

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MLM X beträgt $ 405.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MLMX liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999037.4558134. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 405.79K.

MLM X (MLMX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von MLM X zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.83%
30 Tage$ 0+45.95%
60 Tage$ 0-84.23%
90 Tage$ 0--

Was ist MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

MLM X (MLMX) Ressource

Offizielle Website

MLM X-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MLM X (MLMX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MLM X-(MLMX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MLM X zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MLM X-Preisprognose an!

MLMX zu lokalen Währungen

MLM X (MLMX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MLM X (MLMX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MLMX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu MLM X (MLMX)

Wie viel ist MLM X (MLMX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MLMX in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MLMX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MLMX-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MLM X?
Die Marktkapitalisierung von MLMX beträgt $ 405.79K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MLMX?
Das Umlaufangebot von MLMX beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MLMX?
MLMX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00298728 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MLMX?
MLMX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MLMX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MLMX beträgt -- USD.
Wird MLMX dieses Jahr noch steigen?
MLMX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MLMX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
MLM X (MLMX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

