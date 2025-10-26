Mitosis EOL BNB (MIBNB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1,090.9 $ 1,090.9 $ 1,090.9 24H Tief $ 1,117.26 $ 1,117.26 $ 1,117.26 24H Hoch 24H Tief $ 1,090.9$ 1,090.9 $ 1,090.9 24H Hoch $ 1,117.26$ 1,117.26 $ 1,117.26 Allzeithoch $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 Niedrigster Preis $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +1.23% Preisänderung (7T) +2.53% Preisänderung (7T) +2.53%

Der Echtzeitpreis von Mitosis EOL BNB (MIBNB) beträgt $1,112.81. In den letzten 24 Stunden wurde MIBNB zwischen einem Tiefstpreis von $ 1,090.9 und einem Höchstpreis von $ 1,117.26 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MIBNB liegt bei $ 1,341.21, der bisherige Tiefstpreis bei $ 824.92.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MIBNB im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Umlaufangebot 3.02K 3.02K 3.02K Gesamtangebot 3,024.087131838797 3,024.087131838797 3,024.087131838797

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mitosis EOL BNB beträgt $ 3.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MIBNB liegt bei 3.02K, das Gesamtangebot bei 3024.087131838797. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.36M.