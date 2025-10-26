Der Echtzeitpreis von Mitosis EOL BNB beträgt heute 1,112.81 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MIBNB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MIBNB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mitosis EOL BNB beträgt heute 1,112.81 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MIBNB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MIBNB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MIBNB

MIBNB-Preisinformationen

Offizielle MIBNB-Website

MIBNB-Tokenökonomie

MIBNB-Preisprognose

Mitosis EOL BNB Preis (MIBNB)

1 MIBNB zu USD Echtzeitpreis:

$1,112.67
$1,112.67$1,112.67
+1.30%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:05:50 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1,090.9
$ 1,090.9$ 1,090.9
24H Tief
$ 1,117.26
$ 1,117.26$ 1,117.26
24H Hoch

$ 1,090.9
$ 1,090.9$ 1,090.9

$ 1,117.26
$ 1,117.26$ 1,117.26

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

+0.02%

+1.23%

+2.53%

+2.53%

Der Echtzeitpreis von Mitosis EOL BNB (MIBNB) beträgt $1,112.81. In den letzten 24 Stunden wurde MIBNB zwischen einem Tiefstpreis von $ 1,090.9 und einem Höchstpreis von $ 1,117.26 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MIBNB liegt bei $ 1,341.21, der bisherige Tiefstpreis bei $ 824.92.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MIBNB im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Marktinformationen

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

--
----

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

3.02K
3.02K 3.02K

3,024.087131838797
3,024.087131838797 3,024.087131838797

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mitosis EOL BNB beträgt $ 3.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MIBNB liegt bei 3.02K, das Gesamtangebot bei 3024.087131838797. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.36M.

Mitosis EOL BNB (MIBNB)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Mitosis EOL BNB zu USD bei $ +13.49.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Mitosis EOL BNB zu USD bei $ +204.9832742730.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Mitosis EOL BNB zu USD bei $ +342.3672358810.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Mitosis EOL BNB zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +13.49+1.23%
30 Tage$ +204.9832742730+18.42%
60 Tage$ +342.3672358810+30.77%
90 Tage$ 0--

Was ist Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Ressource

Offizielle Website

Mitosis EOL BNB-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mitosis EOL BNB (MIBNB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mitosis EOL BNB-(MIBNB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mitosis EOL BNB zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mitosis EOL BNB-Preisprognose an!

MIBNB zu lokalen Währungen

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mitosis EOL BNB (MIBNB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MIBNB Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Wie viel ist Mitosis EOL BNB (MIBNB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MIBNB in USD beträgt 1,112.81 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MIBNB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MIBNB-zu-USD-Preis beträgt $ 1,112.81. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mitosis EOL BNB?
Die Marktkapitalisierung von MIBNB beträgt $ 3.36M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MIBNB?
Das Umlaufangebot von MIBNB beträgt 3.02K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MIBNB?
MIBNB erreichte einen Allzeithochpreis von 1,341.21 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MIBNB?
MIBNB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 824.92 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MIBNB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MIBNB beträgt -- USD.
Wird MIBNB dieses Jahr noch steigen?
MIBNB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MIBNB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:05:50 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

