Mintana (MINT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.68% Preisänderung (1T) -0.01% Preisänderung (7T) +6.18% Preisänderung (7T) +6.18%

Der Echtzeitpreis von Mintana (MINT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MINT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MINT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MINT im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mintana (MINT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K Umlaufangebot 999.66M 999.66M 999.66M Gesamtangebot 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mintana beträgt $ 18.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MINT liegt bei 999.66M, das Gesamtangebot bei 999659389.0192943. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.43K.