Mint Club V1 (MINT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.94% Preisänderung (1T) -3.38% Preisänderung (7T) -9.04% Preisänderung (7T) -9.04%

Der Echtzeitpreis von Mint Club V1 (MINT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MINT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MINT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MINT im letzten Stunde um +0.94%, in den letzten 24 Stunden um -3.38% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mint Club V1 (MINT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 364.98K$ 364.98K $ 364.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 364.98K$ 364.98K $ 364.98K Umlaufangebot 1.15T 1.15T 1.15T Gesamtangebot 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mint Club V1 beträgt $ 364.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MINT liegt bei 1.15T, das Gesamtangebot bei 1149363840000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 364.98K.