Mineral Vault I Security Token (MNRL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.991638 24H Hoch $ 0.996744 Allzeithoch $ 1.008 Niedrigster Preis $ 0.974445 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) -0.08% Preisänderung (7T) -0.08%

Der Echtzeitpreis von Mineral Vault I Security Token (MNRL) beträgt $0.995762. In den letzten 24 Stunden wurde MNRL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.991638 und einem Höchstpreis von $ 0.996744 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MNRL liegt bei $ 1.008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.974445.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MNRL im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.27M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.96M Umlaufangebot 2.28M Gesamtangebot 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mineral Vault I Security Token beträgt $ 2.27M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MNRL liegt bei 2.28M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.96M.