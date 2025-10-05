Der Echtzeitpreis von Mineral Vault I Security Token beträgt heute 0.995762 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MNRL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MNRL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mineral Vault I Security Token beträgt heute 0.995762 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MNRL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MNRL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MNRL

MNRL-Preisinformationen

Offizielle MNRL-Website

MNRL-Tokenökonomie

MNRL-Preisprognose

Mineral Vault I Security Token Preis (MNRL)

1 MNRL zu USD Echtzeitpreis:

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:50:21 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
24H Tief
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
24H Hoch

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

-0.06%

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Der Echtzeitpreis von Mineral Vault I Security Token (MNRL) beträgt $0.995762. In den letzten 24 Stunden wurde MNRL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.991638 und einem Höchstpreis von $ 0.996744 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MNRL liegt bei $ 1.008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.974445.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MNRL im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Marktinformationen

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mineral Vault I Security Token beträgt $ 2.27M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MNRL liegt bei 2.28M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Mineral Vault I Security Token zu USD bei $ -0.0008424474659595.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Mineral Vault I Security Token zu USD bei $ -0.0045128929.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Mineral Vault I Security Token zu USD bei $ +0.0163907404.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Mineral Vault I Security Token zu USD bei $ +0.0143745255482578.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0008424474659595-0.08%
30 Tage$ -0.0045128929-0.45%
60 Tage$ +0.0163907404+1.65%
90 Tage$ +0.0143745255482578+1.46%

Was ist Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Ressource

Offizielle Website

Mineral Vault I Security Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mineral Vault I Security Token (MNRL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mineral Vault I Security Token-(MNRL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mineral Vault I Security Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mineral Vault I Security Token-Preisprognose an!

MNRL zu lokalen Währungen

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mineral Vault I Security Token (MNRL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MNRL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Wie viel ist Mineral Vault I Security Token (MNRL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MNRL in USD beträgt 0.995762 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MNRL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MNRL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.995762. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mineral Vault I Security Token?
Die Marktkapitalisierung von MNRL beträgt $ 2.27M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MNRL?
Das Umlaufangebot von MNRL beträgt 2.28M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MNRL?
MNRL erreichte einen Allzeithochpreis von 1.008 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MNRL?
MNRL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.974445 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MNRL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MNRL beträgt -- USD.
Wird MNRL dieses Jahr noch steigen?
MNRL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MNRL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:50:21 (UTC+8)

