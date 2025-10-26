Mine Blue (MB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03590427 $ 0.03590427 $ 0.03590427 24H Tief $ 0.04299765 $ 0.04299765 $ 0.04299765 24H Hoch 24H Tief $ 0.03590427$ 0.03590427 $ 0.03590427 24H Hoch $ 0.04299765$ 0.04299765 $ 0.04299765 Allzeithoch $ 0.04796975$ 0.04796975 $ 0.04796975 Niedrigster Preis $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Preisänderung (1H) +4.86% Preisänderung (1T) +19.75% Preisänderung (7T) +25.67% Preisänderung (7T) +25.67%

Der Echtzeitpreis von Mine Blue (MB) beträgt $0.04299562. In den letzten 24 Stunden wurde MB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03590427 und einem Höchstpreis von $ 0.04299765 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MB liegt bei $ 0.04796975, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01399899.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MB im letzten Stunde um +4.86%, in den letzten 24 Stunden um +19.75% und in den vergangenen 7 Tagen um +25.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mine Blue (MB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 380.08M$ 380.08M $ 380.08M Umlaufangebot 54.51M 54.51M 54.51M Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mine Blue beträgt $ 2.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MB liegt bei 54.51M, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 380.08M.