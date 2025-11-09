Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomics

Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Midas The Minotaur (MIDAS), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:46:17 (UTC+8)
USD

Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Midas The Minotaur (MIDAS), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M
Gesamtangebot:
$ 8.89B
$ 8.89B$ 8.89B
Umlaufangebot:
$ 8.89B
$ 8.89B$ 8.89B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M
Allzeithoch:
$ 0.00085309
$ 0.00085309$ 0.00085309
Allzeittief:
$ 0.00011225
$ 0.00011225$ 0.00011225
Aktueller Preis:
$ 0.00050922
$ 0.00050922$ 0.00050922

Midas The Minotaur (MIDAS)-Informationen

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

Offizielle Website:
https://www.midasonbase.com/
Whitepaper:
https://framerusercontent.com/assets/JayOxN4vkT1n6cC4Nu8rNjGGKT8.pdf

Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Midas The Minotaur (MIDAS) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MIDAS-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MIDAS-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MIDAS verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MIDAS -Tokens!

MIDAS Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MIDAS entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MIDAS kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung