Der Echtzeitpreis von Midas msyrupUSDp beträgt heute 1.008 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSYRUPUSDP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSYRUPUSDP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Midas msyrupUSDp Logo

Midas msyrupUSDp Preis (MSYRUPUSDP)

Nicht aufgelistet

1 MSYRUPUSDP zu USD Echtzeitpreis:

$1.008
$1.008$1.008
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:37:45 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24H Tief
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24H Hoch

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.06%

+0.06%

Der Echtzeitpreis von Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) beträgt $1.008. In den letzten 24 Stunden wurde MSYRUPUSDP zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.008 und einem Höchstpreis von $ 1.008 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSYRUPUSDP liegt bei $ 1.008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSYRUPUSDP im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Marktinformationen

$ 201.64M
$ 201.64M$ 201.64M

--
----

$ 201.64M
$ 201.64M$ 201.64M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas msyrupUSDp beträgt $ 201.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSYRUPUSDP liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 199999099.5219583. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 201.64M.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Midas msyrupUSDp zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Midas msyrupUSDp zu USD bei $ +10,150,856,597.5663341600.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Midas msyrupUSDp zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Midas msyrupUSDp zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ +10,150,856,597.5663341600+1,007,029,424,361.74%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Midas msyrupUSDp-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Midas msyrupUSDp-(MSYRUPUSDP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Midas msyrupUSDp zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Midas msyrupUSDp-Preisprognose an!

MSYRUPUSDP zu lokalen Währungen

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MSYRUPUSDP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Wie viel ist Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MSYRUPUSDP in USD beträgt 1.008 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MSYRUPUSDP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MSYRUPUSDP-zu-USD-Preis beträgt $ 1.008. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Midas msyrupUSDp?
Die Marktkapitalisierung von MSYRUPUSDP beträgt $ 201.64M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MSYRUPUSDP?
Das Umlaufangebot von MSYRUPUSDP beträgt 200.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP erreichte einen Allzeithochpreis von 1.008 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MSYRUPUSDP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MSYRUPUSDP beträgt -- USD.
Wird MSYRUPUSDP dieses Jahr noch steigen?
MSYRUPUSDP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MSYRUPUSDP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:37:45 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

