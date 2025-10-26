Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H Tief $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H Hoch 24H Tief $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24H Hoch $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Allzeithoch $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) +0.06% Preisänderung (7T) +0.06%

Der Echtzeitpreis von Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) beträgt $1.008. In den letzten 24 Stunden wurde MSYRUPUSDP zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.008 und einem Höchstpreis von $ 1.008 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSYRUPUSDP liegt bei $ 1.008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSYRUPUSDP im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M Umlaufangebot 200.00M 200.00M 200.00M Gesamtangebot 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas msyrupUSDp beträgt $ 201.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSYRUPUSDP liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 199999099.5219583. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 201.64M.