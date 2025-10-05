Midas mMEV (MMEV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H Tief $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H Hoch 24H Tief $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24H Hoch $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Allzeithoch $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Niedrigster Preis $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) +0.17% Preisänderung (7T) +0.17%

Der Echtzeitpreis von Midas mMEV (MMEV) beträgt $1.073. In den letzten 24 Stunden wurde MMEV zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.073 und einem Höchstpreis von $ 1.073 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MMEV liegt bei $ 1.073, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.011.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MMEV im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Umlaufangebot 275.88K 275.88K 275.88K Gesamtangebot 59,075,516.82648123 59,075,516.82648123 59,075,516.82648123

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas mMEV beträgt $ 294.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MMEV liegt bei 275.88K, das Gesamtangebot bei 59075516.82648123. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 68.86M.