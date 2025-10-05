Der Echtzeitpreis von Midas mEDGE beträgt heute 1.047 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEDGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEDGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Midas mEDGE beträgt heute 1.047 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEDGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEDGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Midas mEDGE Preis (MEDGE)

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:59:22 (UTC+8)

Midas mEDGE (MEDGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24H Tief
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24H Hoch

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Der Echtzeitpreis von Midas mEDGE (MEDGE) beträgt $1.047. In den letzten 24 Stunden wurde MEDGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.047 und einem Höchstpreis von $ 1.047 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEDGE liegt bei $ 1.047, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.005.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEDGE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Marktinformationen

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,587,705.58951053
21,587,705.58951053 21,587,705.58951053

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas mEDGE beträgt $ 22.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEDGE liegt bei 21.59M, das Gesamtangebot bei 21587705.58951053. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.60M.

Midas mEDGE (MEDGE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Midas mEDGE zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Midas mEDGE zu USD bei $ +0.0079039077.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Midas mEDGE zu USD bei $ +0.0148686564.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Midas mEDGE zu USD bei $ +0.02521687.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ +0.0079039077+0.75%
60 Tage$ +0.0148686564+1.42%
90 Tage$ +0.02521687+2.47%

Was ist Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Midas mEDGE (MEDGE) Ressource

Midas mEDGE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Midas mEDGE (MEDGE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Midas mEDGE-(MEDGE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Midas mEDGE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Midas mEDGE-Preisprognose an!

MEDGE zu lokalen Währungen

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Midas mEDGE (MEDGE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MEDGE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Midas mEDGE (MEDGE)

Wie viel ist Midas mEDGE (MEDGE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MEDGE in USD beträgt 1.047 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MEDGE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MEDGE-zu-USD-Preis beträgt $ 1.047. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Midas mEDGE?
Die Marktkapitalisierung von MEDGE beträgt $ 22.60M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MEDGE?
Das Umlaufangebot von MEDGE beträgt 21.59M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MEDGE?
MEDGE erreichte einen Allzeithochpreis von 1.047 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MEDGE?
MEDGE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.005 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MEDGE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MEDGE beträgt -- USD.
Wird MEDGE dieses Jahr noch steigen?
MEDGE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MEDGE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Midas mEDGE (MEDGE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Haftungsausschluss

