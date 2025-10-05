Midas mEDGE (MEDGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.047 24H Tief $ 1.047 24H Hoch Allzeithoch $ 1.047 Niedrigster Preis $ 1.005 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) +0.18%

Der Echtzeitpreis von Midas mEDGE (MEDGE) beträgt $1.047. In den letzten 24 Stunden wurde MEDGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.047 und einem Höchstpreis von $ 1.047 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEDGE liegt bei $ 1.047, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.005.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEDGE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.60M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.60M Umlaufangebot 21.59M Gesamtangebot 21,587,705.58951053

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas mEDGE beträgt $ 22.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEDGE liegt bei 21.59M, das Gesamtangebot bei 21587705.58951053. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.60M.