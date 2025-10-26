MicroStrategy xStock (MSTRX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 288.55 $ 288.55 $ 288.55 24H Tief $ 295.65 $ 295.65 $ 295.65 24H Hoch 24H Tief $ 288.55$ 288.55 $ 288.55 24H Hoch $ 295.65$ 295.65 $ 295.65 Allzeithoch $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Niedrigster Preis $ 272.11$ 272.11 $ 272.11 Preisänderung (1H) -0.65% Preisänderung (1T) +1.09% Preisänderung (7T) +0.30% Preisänderung (7T) +0.30%

Der Echtzeitpreis von MicroStrategy xStock (MSTRX) beträgt $292.95. In den letzten 24 Stunden wurde MSTRX zwischen einem Tiefstpreis von $ 288.55 und einem Höchstpreis von $ 295.65 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSTRX liegt bei $ 462.34, der bisherige Tiefstpreis bei $ 272.11.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSTRX im letzten Stunde um -0.65%, in den letzten 24 Stunden um +1.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.87M$ 16.87M $ 16.87M Umlaufangebot 33.77K 33.77K 33.77K Gesamtangebot 57,599.51005468 57,599.51005468 57,599.51005468

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MicroStrategy xStock beträgt $ 9.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSTRX liegt bei 33.77K, das Gesamtangebot bei 57599.51005468. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.87M.