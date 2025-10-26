MicroBuy Bot (MICROBUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004373 $ 0.00004373 $ 0.00004373 24H Tief $ 0.00004492 $ 0.00004492 $ 0.00004492 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004373$ 0.00004373 $ 0.00004373 24H Hoch $ 0.00004492$ 0.00004492 $ 0.00004492 Allzeithoch $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Niedrigster Preis $ 0.00003823$ 0.00003823 $ 0.00003823 Preisänderung (1H) +1.00% Preisänderung (1T) +2.73% Preisänderung (7T) -5.20% Preisänderung (7T) -5.20%

Der Echtzeitpreis von MicroBuy Bot (MICROBUY) beträgt $0.00004505. In den letzten 24 Stunden wurde MICROBUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004373 und einem Höchstpreis von $ 0.00004492 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MICROBUY liegt bei $ 0.00189287, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003823.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MICROBUY im letzten Stunde um +1.00%, in den letzten 24 Stunden um +2.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 45.05K$ 45.05K $ 45.05K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 45.05K$ 45.05K $ 45.05K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MicroBuy Bot beträgt $ 45.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MICROBUY liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999999.9999999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 45.05K.