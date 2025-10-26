Der Echtzeitpreis von MicroBuy Bot beträgt heute 0.00004505 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MICROBUY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MICROBUY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MicroBuy Bot beträgt heute 0.00004505 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MICROBUY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MICROBUY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MicroBuy Bot Logo

MicroBuy Bot Preis (MICROBUY)

Nicht aufgelistet

1 MICROBUY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+3.10%1D
mexc
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:59:31 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00004373
$ 0.00004373$ 0.00004373
24H Tief
$ 0.00004492
$ 0.00004492$ 0.00004492
24H Hoch

$ 0.00004373
$ 0.00004373$ 0.00004373

$ 0.00004492
$ 0.00004492$ 0.00004492

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0.00003823
$ 0.00003823$ 0.00003823

+1.00%

+2.73%

-5.20%

-5.20%

Der Echtzeitpreis von MicroBuy Bot (MICROBUY) beträgt $0.00004505. In den letzten 24 Stunden wurde MICROBUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004373 und einem Höchstpreis von $ 0.00004492 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MICROBUY liegt bei $ 0.00189287, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003823.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MICROBUY im letzten Stunde um +1.00%, in den letzten 24 Stunden um +2.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Marktinformationen

$ 45.05K
$ 45.05K$ 45.05K

--
----

$ 45.05K
$ 45.05K$ 45.05K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MicroBuy Bot beträgt $ 45.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MICROBUY liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999999.9999999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 45.05K.

MicroBuy Bot (MICROBUY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von MicroBuy Bot zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von MicroBuy Bot zu USD bei $ -0.0000386816.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von MicroBuy Bot zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von MicroBuy Bot zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.73%
30 Tage$ -0.0000386816-85.86%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Ressource

Offizielle Website

MicroBuy Bot-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MicroBuy Bot (MICROBUY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MicroBuy Bot-(MICROBUY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MicroBuy Bot zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MicroBuy Bot-Preisprognose an!

MICROBUY zu lokalen Währungen

MicroBuy Bot (MICROBUY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MicroBuy Bot (MICROBUY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MICROBUY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu MicroBuy Bot (MICROBUY)

Wie viel ist MicroBuy Bot (MICROBUY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MICROBUY in USD beträgt 0.00004505 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MICROBUY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MICROBUY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00004505. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MicroBuy Bot?
Die Marktkapitalisierung von MICROBUY beträgt $ 45.05K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MICROBUY?
Das Umlaufangebot von MICROBUY beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MICROBUY?
MICROBUY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00189287 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MICROBUY?
MICROBUY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00003823 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MICROBUY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MICROBUY beträgt -- USD.
Wird MICROBUY dieses Jahr noch steigen?
MICROBUY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MICROBUY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:59:31 (UTC+8)

