mfercoin (MFER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00401103 $ 0.00401103 $ 0.00401103 24H Tief $ 0.00429687 $ 0.00429687 $ 0.00429687 24H Hoch 24H Tief $ 0.00401103$ 0.00401103 $ 0.00401103 24H Hoch $ 0.00429687$ 0.00429687 $ 0.00429687 Allzeithoch $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Niedrigster Preis $ 0.00351173$ 0.00351173 $ 0.00351173 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) +4.92% Preisänderung (7T) -20.65% Preisänderung (7T) -20.65%

Der Echtzeitpreis von mfercoin (MFER) beträgt $0.00420931. In den letzten 24 Stunden wurde MFER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00401103 und einem Höchstpreis von $ 0.00429687 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MFER liegt bei $ 0.263597, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00351173.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MFER im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +4.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

mfercoin (MFER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

Die aktuelle Marktkapitalisierung von mfercoin beträgt $ 4.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MFER liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998066.04. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.21M.