Was ist MEZZ (MEZZ)

MEZZ Token is the utility token of The MEZZ Platform, a DeFi platform for users to engage in acquisition and liquidation of NFTs and other crypto assets through bidding-backed collateral extension. The name Mezz is inspired by mezzanine finance, which in traditional finance is used in mergers and acquisitions. With the MEZZ platform, the acquisition of an NFT or other crypto assets functions as the target acquisition in analogy to mezzanine finance, with an undercollateralized buyer being supported by the mezzanine financier to complete an acquisition.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

MEZZ (MEZZ) Ressource Whitepaper Offizielle Website