MexCrewn (MEXCREWN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0011546 $ 0.0011546 $ 0.0011546 24H Tief $ 0.00154462 $ 0.00154462 $ 0.00154462 24H Hoch 24H Tief $ 0.0011546$ 0.0011546 $ 0.0011546 24H Hoch $ 0.00154462$ 0.00154462 $ 0.00154462 Allzeithoch $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -8.50% Preisänderung (1T) -20.23% Preisänderung (7T) -18.02% Preisänderung (7T) -18.02%

Der Echtzeitpreis von MexCrewn (MEXCREWN) beträgt $0.00118412. In den letzten 24 Stunden wurde MEXCREWN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0011546 und einem Höchstpreis von $ 0.00154462 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEXCREWN liegt bei $ 0.008046, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEXCREWN im letzten Stunde um -8.50%, in den letzten 24 Stunden um -20.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MexCrewn (MEXCREWN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 119.90K$ 119.90K $ 119.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 119.90K$ 119.90K $ 119.90K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MexCrewn beträgt $ 119.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEXCREWN liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 119.90K.