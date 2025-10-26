MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H Tief $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H Hoch 24H Tief $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24H Hoch $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Allzeithoch $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Niedrigster Preis $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) -0.02% Preisänderung (7T) -0.02%

Der Echtzeitpreis von MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) beträgt $1.021. In den letzten 24 Stunden wurde MCUSDT0 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.021 und einem Höchstpreis von $ 1.021 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MCUSDT0 liegt bei $ 1.031, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.958761.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MCUSDT0 im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Umlaufangebot 1.79M 1.79M 1.79M Gesamtangebot 1,793,691.337868667 1,793,691.337868667 1,793,691.337868667

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MEV Capital USDT0 beträgt $ 1.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MCUSDT0 liegt bei 1.79M, das Gesamtangebot bei 1793691.337868667. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.83M.