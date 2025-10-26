Metronome Synth USD (MSUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.997199 $ 0.997199 $ 0.997199 24H Tief $ 0.99976 $ 0.99976 $ 0.99976 24H Hoch 24H Tief $ 0.997199$ 0.997199 $ 0.997199 24H Hoch $ 0.99976$ 0.99976 $ 0.99976 Allzeithoch $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Niedrigster Preis $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) +0.13% Preisänderung (7T) +0.06% Preisänderung (7T) +0.06%

Der Echtzeitpreis von Metronome Synth USD (MSUSD) beträgt $0.998785. In den letzten 24 Stunden wurde MSUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.997199 und einem Höchstpreis von $ 0.99976 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSUSD liegt bei $ 3.43, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.427862.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSUSD im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metronome Synth USD (MSUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.78M$ 17.78M $ 17.78M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.78M$ 17.78M $ 17.78M Umlaufangebot 17.80M 17.80M 17.80M Gesamtangebot 17,800,992.40526505 17,800,992.40526505 17,800,992.40526505

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metronome Synth USD beträgt $ 17.78M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSUSD liegt bei 17.80M, das Gesamtangebot bei 17800992.40526505. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.78M.