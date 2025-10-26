Metronome Synth ETH (MSETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,916.15 $ 3,916.15 $ 3,916.15 24H Tief $ 3,985.44 $ 3,985.44 $ 3,985.44 24H Hoch 24H Tief $ 3,916.15$ 3,916.15 $ 3,916.15 24H Hoch $ 3,985.44$ 3,985.44 $ 3,985.44 Allzeithoch $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 Niedrigster Preis $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) +1.12% Preisänderung (7T) +1.62% Preisänderung (7T) +1.62%

Der Echtzeitpreis von Metronome Synth ETH (MSETH) beträgt $3,967.62. In den letzten 24 Stunden wurde MSETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,916.15 und einem Höchstpreis von $ 3,985.44 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSETH liegt bei $ 4,925.56, der bisherige Tiefstpreis bei $ 976.13.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSETH im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um +1.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metronome Synth ETH (MSETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 41.11M$ 41.11M $ 41.11M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 41.11M$ 41.11M $ 41.11M Umlaufangebot 10.36K 10.36K 10.36K Gesamtangebot 10,364.90721814862 10,364.90721814862 10,364.90721814862

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metronome Synth ETH beträgt $ 41.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSETH liegt bei 10.36K, das Gesamtangebot bei 10364.90721814862. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 41.11M.