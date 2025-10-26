Der Echtzeitpreis von Metavault Trade beträgt heute 0.04900015 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MVX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MVX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Metavault Trade beträgt heute 0.04900015 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MVX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MVX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Metavault Trade Logo

Metavault Trade Preis (MVX)

Nicht aufgelistet

1 MVX zu USD Echtzeitpreis:

$0.0492083
$0.0492083$0.0492083
+7.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Metavault Trade (MVX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:05:01 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.04581929
$ 0.04581929$ 0.04581929
24H Tief
$ 0.04897386
$ 0.04897386$ 0.04897386
24H Hoch

$ 0.04581929
$ 0.04581929$ 0.04581929

$ 0.04897386
$ 0.04897386$ 0.04897386

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

+0.31%

+6.94%

+7.80%

+7.80%

Der Echtzeitpreis von Metavault Trade (MVX) beträgt $0.04900015. In den letzten 24 Stunden wurde MVX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04581929 und einem Höchstpreis von $ 0.04897386 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MVX liegt bei $ 4.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00148601.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MVX im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um +6.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metavault Trade (MVX) Marktinformationen

$ 123.12K
$ 123.12K$ 123.12K

--
----

$ 196.00K
$ 196.00K$ 196.00K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metavault Trade beträgt $ 123.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MVX liegt bei 2.51M, das Gesamtangebot bei 4000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 196.00K.

Metavault Trade (MVX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Metavault Trade zu USD bei $ +0.00318087.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Metavault Trade zu USD bei $ +0.0026034367.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Metavault Trade zu USD bei $ -0.0094062059.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Metavault Trade zu USD bei $ -0.010932929722935656.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00318087+6.94%
30 Tage$ +0.0026034367+5.31%
60 Tage$ -0.0094062059-19.19%
90 Tage$ -0.010932929722935656-18.24%

Was ist Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

Metavault Trade (MVX) Ressource

Metavault Trade-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Metavault Trade (MVX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Metavault Trade-(MVX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Metavault Trade zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Metavault Trade-Preisprognose an!

MVX zu lokalen Währungen

Metavault Trade (MVX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Metavault Trade (MVX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MVX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Metavault Trade (MVX)

Wie viel ist Metavault Trade (MVX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MVX in USD beträgt 0.04900015 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MVX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MVX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04900015. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Metavault Trade?
Die Marktkapitalisierung von MVX beträgt $ 123.12K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MVX?
Das Umlaufangebot von MVX beträgt 2.51M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MVX?
MVX erreichte einen Allzeithochpreis von 4.62 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MVX?
MVX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00148601 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MVX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MVX beträgt -- USD.
Wird MVX dieses Jahr noch steigen?
MVX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MVX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:05:01 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

