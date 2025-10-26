Metavault Trade (MVX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.04581929 24H Hoch $ 0.04897386 Allzeithoch $ 4.62 Niedrigster Preis $ 0.00148601 Preisänderung (1H) +0.31% Preisänderung (1T) +6.94% Preisänderung (7T) +7.80%

Der Echtzeitpreis von Metavault Trade (MVX) beträgt $0.04900015. In den letzten 24 Stunden wurde MVX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04581929 und einem Höchstpreis von $ 0.04897386 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MVX liegt bei $ 4.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00148601.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MVX im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um +6.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metavault Trade (MVX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 123.12K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 196.00K Umlaufangebot 2.51M Gesamtangebot 4,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metavault Trade beträgt $ 123.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MVX liegt bei 2.51M, das Gesamtangebot bei 4000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 196.00K.