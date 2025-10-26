Metaplex (MPLX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.219602 $ 0.219602 $ 0.219602 24H Tief $ 0.222038 $ 0.222038 $ 0.222038 24H Hoch 24H Tief $ 0.219602$ 0.219602 $ 0.219602 24H Hoch $ 0.222038$ 0.222038 $ 0.222038 Allzeithoch $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Niedrigster Preis $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Preisänderung (1H) +0.53% Preisänderung (1T) +0.56% Preisänderung (7T) +5.30% Preisänderung (7T) +5.30%

Der Echtzeitpreis von Metaplex (MPLX) beträgt $0.22203. In den letzten 24 Stunden wurde MPLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.219602 und einem Höchstpreis von $ 0.222038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MPLX liegt bei $ 0.896784, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02528374.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MPLX im letzten Stunde um +0.53%, in den letzten 24 Stunden um +0.56% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metaplex (MPLX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 127.15M$ 127.15M $ 127.15M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 222.01M$ 222.01M $ 222.01M Umlaufangebot 572.71M 572.71M 572.71M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaplex beträgt $ 127.15M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MPLX liegt bei 572.71M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 222.01M.