Metamars (MARS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00464041 $ 0.00464041 $ 0.00464041 24H Tief $ 0.00578084 $ 0.00578084 $ 0.00578084 24H Hoch 24H Tief $ 0.00464041$ 0.00464041 $ 0.00464041 24H Hoch $ 0.00578084$ 0.00578084 $ 0.00578084 Allzeithoch $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -11.98% Preisänderung (1T) -1.93% Preisänderung (7T) -11.54% Preisänderung (7T) -11.54%

Der Echtzeitpreis von Metamars (MARS) beträgt $0.00507014. In den letzten 24 Stunden wurde MARS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00464041 und einem Höchstpreis von $ 0.00578084 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARS liegt bei $ 1.88, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARS im letzten Stunde um -11.98%, in den letzten 24 Stunden um -1.93% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metamars (MARS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Umlaufangebot 213.53M 213.53M 213.53M Gesamtangebot 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metamars beträgt $ 1.08M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARS liegt bei 213.53M, das Gesamtangebot bei 260000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.32M.