Metacourt (BLS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Metacourt (BLS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BLS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLS liegt bei $ 0.02130219, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metacourt (BLS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 219.65K$ 219.65K $ 219.65K Umlaufangebot 254.63M 254.63M 254.63M Gesamtangebot 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metacourt beträgt $ 65.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLS liegt bei 254.63M, das Gesamtangebot bei 854998985.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 219.65K.