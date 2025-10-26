MetacadeMax (METACADEMAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.00% Preisänderung (1T) +0.52% Preisänderung (7T) -11.46% Preisänderung (7T) -11.46%

Der Echtzeitpreis von MetacadeMax (METACADEMAX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde METACADEMAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von METACADEMAX liegt bei $ 0.0011174, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich METACADEMAX im letzten Stunde um +1.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.52% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MetacadeMax (METACADEMAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 714.75K$ 714.75K $ 714.75K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 714.75K$ 714.75K $ 714.75K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MetacadeMax beträgt $ 714.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von METACADEMAX liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 714.75K.