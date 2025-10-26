Der Echtzeitpreis von META FINANCIAL AI beträgt heute 0.00434721 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEFAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEFAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von META FINANCIAL AI beträgt heute 0.00434721 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEFAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEFAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

META FINANCIAL AI Preis (MEFAI)

1 MEFAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00434721
$0.00434721
+1.80%1D
META FINANCIAL AI (MEFAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:58:57 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Preisinformationen (USD)

$ 0.00342501
24H Hoch

-11.03%

+1.90%

-37.56%

-37.56%

Der Echtzeitpreis von META FINANCIAL AI (MEFAI) beträgt $0.00434721. In den letzten 24 Stunden wurde MEFAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00342501 und einem Höchstpreis von $ 0.00586812 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEFAI liegt bei $ 0.02723048, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016646.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEFAI im letzten Stunde um -11.03%, in den letzten 24 Stunden um +1.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -37.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von META FINANCIAL AI beträgt $ 2.55M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEFAI liegt bei 585.92M, das Gesamtangebot bei 585918676.9631773. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.55M.

META FINANCIAL AI (MEFAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von META FINANCIAL AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von META FINANCIAL AI zu USD bei $ +0.0433344142.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von META FINANCIAL AI zu USD bei $ +0.0622863488.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von META FINANCIAL AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.90%
30 Tage$ +0.0433344142+996.83%
60 Tage$ +0.0622863488+1,432.79%
90 Tage$ 0--

Was ist META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

META FINANCIAL AI (MEFAI) Ressource

META FINANCIAL AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird META FINANCIAL AI (MEFAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre META FINANCIAL AI-(MEFAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für META FINANCIAL AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die META FINANCIAL AI-Preisprognose an!

MEFAI zu lokalen Währungen

META FINANCIAL AI (MEFAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von META FINANCIAL AI (MEFAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MEFAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu META FINANCIAL AI (MEFAI)

Wie viel ist META FINANCIAL AI (MEFAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MEFAI in USD beträgt 0.00434721 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MEFAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MEFAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00434721. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von META FINANCIAL AI?
Die Marktkapitalisierung von MEFAI beträgt $ 2.55M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MEFAI?
Das Umlaufangebot von MEFAI beträgt 585.92M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MEFAI?
MEFAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02723048 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MEFAI?
MEFAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00016646 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MEFAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MEFAI beträgt -- USD.
Wird MEFAI dieses Jahr noch steigen?
MEFAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MEFAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
META FINANCIAL AI (MEFAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

