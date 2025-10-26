META FINANCIAL AI (MEFAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00342501 24H Hoch $ 0.00586812 Allzeithoch $ 0.02723048 Niedrigster Preis $ 0.00016646 Preisänderung (1H) -11.03% Preisänderung (1T) +1.90% Preisänderung (7T) -37.56%

Der Echtzeitpreis von META FINANCIAL AI (MEFAI) beträgt $0.00434721. In den letzten 24 Stunden wurde MEFAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00342501 und einem Höchstpreis von $ 0.00586812 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEFAI liegt bei $ 0.02723048, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016646.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEFAI im letzten Stunde um -11.03%, in den letzten 24 Stunden um +1.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -37.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.55M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.55M Umlaufangebot 585.92M Gesamtangebot 585,918,676.9631773

Die aktuelle Marktkapitalisierung von META FINANCIAL AI beträgt $ 2.55M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEFAI liegt bei 585.92M, das Gesamtangebot bei 585918676.9631773. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.55M.