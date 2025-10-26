Meso Finance (MESO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 Niedrigster Preis $ 0.00382898$ 0.00382898 $ 0.00382898 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +4.20% Preisänderung (7T) +4.20%

Der Echtzeitpreis von Meso Finance (MESO) beträgt $0.00421211. In den letzten 24 Stunden wurde MESO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MESO liegt bei $ 0.01036063, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00382898.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MESO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +4.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Meso Finance (MESO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 159.54K$ 159.54K $ 159.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Umlaufangebot 37.88M 37.88M 37.88M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Meso Finance beträgt $ 159.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MESO liegt bei 37.88M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.21M.