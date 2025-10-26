MeowIstanbul (MEOW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.19% Preisänderung (1T) +2.04% Preisänderung (7T) -5.78% Preisänderung (7T) -5.78%

Der Echtzeitpreis von MeowIstanbul (MEOW) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MEOW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEOW liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEOW im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +2.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MeowIstanbul (MEOW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 71.49K$ 71.49K $ 71.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 116.72K$ 116.72K $ 116.72K Umlaufangebot 20.82B 20.82B 20.82B Gesamtangebot 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MeowIstanbul beträgt $ 71.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEOW liegt bei 20.82B, das Gesamtangebot bei 33997387058.433. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 116.72K.