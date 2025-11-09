MEOW (MEOW) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu MEOW (MEOW), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:45:48 (UTC+8)
USD

MEOW (MEOW) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für MEOW (MEOW), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 3.51M
$ 3.51M
Gesamtangebot:
$ 10.10B
$ 10.10B
Umlaufangebot:
$ 1.50B
$ 1.50B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 23.58M
$ 23.58M
Allzeithoch:
$ 1.19
$ 1.19
Allzeittief:
$ 0.0018299
$ 0.0018299
Aktueller Preis:
$ 0.00233506
$ 0.00233506

MEOW (MEOW)-Informationen

Zero is a distributed Social Operating System for Web3.

It enables communication, collaboration, financial transactions and onchain governance to occur directly between content-creators, developers, and users (hereinafter referred to as Members), independent of third parties. This architecture removes the possibility of censorship at the level of code, significantly reducing the potential for security breaches and data violations. Zero moves data ownership, platform incentives and governance to individual Members, communities and decentralized autonomous organizations (DAOs). Zero is operated with Infinity, its native protocol token, which enables Members to buy and sell hosting power in the Zero Grid, a distributed peer-to-peer network run entirely by Zero Members. Similar to Bitcoin mining, Infinity creates a powerful cryptographic incentive for Members to secure, maintain, and expand the Zero Grid, creating long-term value for network participants. Zero Open System (zOS), including the Zero Name Service (ZNS), zDAO, zChain, Ethereum and Filecoin/IPFS are the primary technologies that comprise the Zero Stack. The result is a fully decentralized, hyper-scalable, and self-governing alternative to centralized social networks, societal systems, and internet platforms.

Offizielle Website:
https://www.meow.inc/

MEOW (MEOW) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von MEOW (MEOW) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MEOW-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MEOW-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MEOW verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MEOW -Tokens!

MEOW Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MEOW entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MEOW kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

