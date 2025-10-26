Memesis World (MEMS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Niedrigster Preis $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Memesis World (MEMS) beträgt $0.01133386. In den letzten 24 Stunden wurde MEMS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMS liegt bei $ 0.01219792, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00798364.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memesis World (MEMS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Umlaufangebot 530.00M 530.00M 530.00M Gesamtangebot 999,999,997.965014 999,999,997.965014 999,999,997.965014

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memesis World beträgt $ 5.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMS liegt bei 530.00M, das Gesamtangebot bei 999999997.965014. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.33M.