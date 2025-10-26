Der Echtzeitpreis von Memesis World beträgt heute 0.01133386 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEMS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEMS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Memesis World beträgt heute 0.01133386 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEMS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEMS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 MEMS zu USD Echtzeitpreis:

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Memesis World (MEMS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:04:33 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Memesis World (MEMS) beträgt $0.01133386. In den letzten 24 Stunden wurde MEMS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMS liegt bei $ 0.01219792, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00798364.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memesis World (MEMS) Marktinformationen

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,997.965014
999,999,997.965014 999,999,997.965014

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memesis World beträgt $ 5.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMS liegt bei 530.00M, das Gesamtangebot bei 999999997.965014. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.33M.

Memesis World (MEMS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Memesis World zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Memesis World zu USD bei $ -0.0007284339.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Memesis World zu USD bei $ +0.0015496027.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Memesis World zu USD bei $ +0.000243659012992476.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0007284339-6.42%
60 Tage$ +0.0015496027+13.67%
90 Tage$ +0.000243659012992476+2.20%

Was ist Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Memesis World (MEMS) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Memesis World-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Memesis World (MEMS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Memesis World-(MEMS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Memesis World zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Memesis World-Preisprognose an!

MEMS zu lokalen Währungen

Memesis World (MEMS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Memesis World (MEMS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MEMS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Memesis World (MEMS)

Wie viel ist Memesis World (MEMS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MEMS in USD beträgt 0.01133386 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MEMS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MEMS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01133386. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Memesis World?
Die Marktkapitalisierung von MEMS beträgt $ 5.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MEMS?
Das Umlaufangebot von MEMS beträgt 530.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MEMS?
MEMS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01219792 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MEMS?
MEMS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00798364 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MEMS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MEMS beträgt -- USD.
Wird MEMS dieses Jahr noch steigen?
MEMS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MEMS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

