Memerot (MEMEROT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.45% Preisänderung (1T) -0.45% Preisänderung (7T) +2.30% Preisänderung (7T) +2.30%

Der Echtzeitpreis von Memerot (MEMEROT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MEMEROT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMEROT liegt bei $ 0.00109721, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMEROT im letzten Stunde um +1.45%, in den letzten 24 Stunden um -0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memerot (MEMEROT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 115.04K$ 115.04K $ 115.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 158.10K$ 158.10K $ 158.10K Umlaufangebot 727.60M 727.60M 727.60M Gesamtangebot 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memerot beträgt $ 115.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMEROT liegt bei 727.60M, das Gesamtangebot bei 999985679.017029. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 158.10K.