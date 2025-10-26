Memeputer (MEMEPUTER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00205848 $ 0.00205848 $ 0.00205848 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00205848$ 0.00205848 $ 0.00205848 Allzeithoch $ 0.00205848$ 0.00205848 $ 0.00205848 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -5.71% Preisänderung (1T) +12.80% Preisänderung (7T) +134.03% Preisänderung (7T) +134.03%

Der Echtzeitpreis von Memeputer (MEMEPUTER) beträgt $0.00155483. In den letzten 24 Stunden wurde MEMEPUTER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00205848 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMEPUTER liegt bei $ 0.00205848, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMEPUTER im letzten Stunde um -5.71%, in den letzten 24 Stunden um +12.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +134.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memeputer (MEMEPUTER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Umlaufangebot 837.05M 837.05M 837.05M Gesamtangebot 837,045,290.0394826 837,045,290.0394826 837,045,290.0394826

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memeputer beträgt $ 1.35M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMEPUTER liegt bei 837.05M, das Gesamtangebot bei 837045290.0394826. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.35M.