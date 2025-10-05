MemeGames AI (MGAMES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +3.17% Preisänderung (1T) -4.25% Preisänderung (7T) +2.49% Preisänderung (7T) +2.49%

Der Echtzeitpreis von MemeGames AI (MGAMES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MGAMES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MGAMES liegt bei $ 0.00726063, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MGAMES im letzten Stunde um +3.17%, in den letzten 24 Stunden um -4.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 656.17K$ 656.17K $ 656.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 656.17K$ 656.17K $ 656.17K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MemeGames AI beträgt $ 656.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MGAMES liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 656.17K.