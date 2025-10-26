Memecoin Supercycle (SUPR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00449673$ 0.00449673 $ 0.00449673 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +2.99% Preisänderung (7T) +2.99%

Der Echtzeitpreis von Memecoin Supercycle (SUPR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SUPR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUPR liegt bei $ 0.00449673, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUPR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +2.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memecoin Supercycle (SUPR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Umlaufangebot 999.54M 999.54M 999.54M Gesamtangebot 999,543,573.8874372 999,543,573.8874372 999,543,573.8874372

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memecoin Supercycle beträgt $ 9.09K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUPR liegt bei 999.54M, das Gesamtangebot bei 999543573.8874372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.09K.