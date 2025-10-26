MemeClip (MCLIP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01751258$ 0.01751258 $ 0.01751258 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von MemeClip (MCLIP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MCLIP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MCLIP liegt bei $ 0.01751258, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MCLIP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MemeClip (MCLIP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MemeClip beträgt $ 30.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MCLIP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.88K.