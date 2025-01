Was ist Meme ETF (MEMEETF)

MEMECOIN ETF is here to revolutionise crypto ETF with memes. Imagine MemeETF as part of a growing investment portfolio that is backed 1:1 by the assets it holds. Exactly like an ETF, we buy tokens after the community decides on the memecoin and build our meme portfolio. $MemeETF is 100% backed by all the assets in the Treasury, which boosts liquidity for $MemeETF as a whole.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Meme ETF (MEMEETF) Ressource Whitepaper Offizielle Website