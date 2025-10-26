Meme Alliance (MMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00213926 $ 0.00213926 $ 0.00213926 24H Tief $ 0.0027024 $ 0.0027024 $ 0.0027024 24H Hoch 24H Tief $ 0.00213926$ 0.00213926 $ 0.00213926 24H Hoch $ 0.0027024$ 0.0027024 $ 0.0027024 Allzeithoch $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Niedrigster Preis $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Preisänderung (1H) +2.28% Preisänderung (1T) -15.61% Preisänderung (7T) -3.70% Preisänderung (7T) -3.70%

Der Echtzeitpreis von Meme Alliance (MMA) beträgt $0.00227356. In den letzten 24 Stunden wurde MMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00213926 und einem Höchstpreis von $ 0.0027024 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MMA liegt bei $ 0.073829, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0011163.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MMA im letzten Stunde um +2.28%, in den letzten 24 Stunden um -15.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Meme Alliance (MMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 193.83K$ 193.83K $ 193.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 226.86K$ 226.86K $ 226.86K Umlaufangebot 85.44M 85.44M 85.44M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Meme Alliance beträgt $ 193.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MMA liegt bei 85.44M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 226.86K.