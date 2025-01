Was ist member (MEMBER)

member is an erc20 meme token deployed by gami.eth on base. as a token on base, the vision for member, is that it also serves as a base token. for example, $member = base token, while /member = “base token.” ideally it’s utilised as a platform, on which the community can conduct any number of experiments denominated in member. a brief but detailed project overview is publish here and covers everything you need to know: https://member.clinic/about/

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

member (MEMBER) Ressource Whitepaper Offizielle Website