Mei Solutions (MEI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Mei Solutions (MEI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:08:03 (UTC+8)
Mei Solutions (MEI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Mei Solutions (MEI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 8.76K
$ 8.76K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 5.84M
$ 5.84M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.50M
$ 1.50M
Allzeithoch:
$ 0.643024
$ 0.643024
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00150138
$ 0.00150138

Mei Solutions (MEI)-Informationen

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

Offizielle Website:
https://meisolutions.io/

Mei Solutions (MEI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Mei Solutions (MEI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MEI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MEI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MEI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MEI -Tokens!

