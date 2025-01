Was ist Medping (MPG)

Medping is the first-ever decentralized healthcare ecosystem leveraging blockchain technology to solve real-life problems facing the healthcare systems in developing countries and the entire world. Medping is to Medicine what Airbnb is to real estate. We own no healthcare facility yet, we can let you access Medical Care WITH JUST ONE PING. Medping is a healthcare ecosystem built for standard medical practices with telemedicine, decentralized health records, decentralized finance, medical NFTs, decentralized medical insurance, a health-only decentralized marketplace, and smart healthcare.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Medping (MPG) Ressource Offizielle Website