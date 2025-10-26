Der Echtzeitpreis von Medjed beträgt heute 0.00001129 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEDJED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEDJED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Medjed beträgt heute 0.00001129 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEDJED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEDJED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MEDJED

MEDJED-Preisinformationen

Offizielle MEDJED-Website

MEDJED-Tokenökonomie

MEDJED-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Medjed Logo

Medjed Preis (MEDJED)

Nicht aufgelistet

1 MEDJED zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+2.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Medjed (MEDJED) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:11:40 (UTC+8)

Medjed (MEDJED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001086
$ 0.00001086$ 0.00001086
24H Tief
$ 0.00001128
$ 0.00001128$ 0.00001128
24H Hoch

$ 0.00001086
$ 0.00001086$ 0.00001086

$ 0.00001128
$ 0.00001128$ 0.00001128

$ 0.00042681
$ 0.00042681$ 0.00042681

$ 0.00000954
$ 0.00000954$ 0.00000954

+0.72%

+2.14%

+6.93%

+6.93%

Der Echtzeitpreis von Medjed (MEDJED) beträgt $0.00001129. In den letzten 24 Stunden wurde MEDJED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001086 und einem Höchstpreis von $ 0.00001128 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEDJED liegt bei $ 0.00042681, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000954.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEDJED im letzten Stunde um +0.72%, in den letzten 24 Stunden um +2.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Medjed (MEDJED) Marktinformationen

$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K

--
----

$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K

988.44M
988.44M 988.44M

988,439,455.089866
988,439,455.089866 988,439,455.089866

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Medjed beträgt $ 11.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEDJED liegt bei 988.44M, das Gesamtangebot bei 988439455.089866. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.15K.

Medjed (MEDJED)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Medjed zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Medjed zu USD bei $ -0.0000036454.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Medjed zu USD bei $ -0.0000103504.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Medjed zu USD bei $ -0.0001413493852819868.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.14%
30 Tage$ -0.0000036454-32.28%
60 Tage$ -0.0000103504-91.67%
90 Tage$ -0.0001413493852819868-92.60%

Was ist Medjed (MEDJED)

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Medjed (MEDJED) Ressource

Offizielle Website

Medjed-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Medjed (MEDJED) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Medjed-(MEDJED)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Medjed zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Medjed-Preisprognose an!

MEDJED zu lokalen Währungen

Medjed (MEDJED) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Medjed (MEDJED) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MEDJED Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Medjed (MEDJED)

Wie viel ist Medjed (MEDJED) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MEDJED in USD beträgt 0.00001129 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MEDJED-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MEDJED-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001129. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Medjed?
Die Marktkapitalisierung von MEDJED beträgt $ 11.15K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MEDJED?
Das Umlaufangebot von MEDJED beträgt 988.44M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MEDJED?
MEDJED erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00042681 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MEDJED?
MEDJED verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000954 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MEDJED?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MEDJED beträgt -- USD.
Wird MEDJED dieses Jahr noch steigen?
MEDJED könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MEDJED-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:11:40 (UTC+8)

Medjed (MEDJED) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,739.69
$113,739.69$113,739.69

+2.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,085.79
$4,085.79$4,085.79

+3.89%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04590
$0.04590$0.04590

-33.09%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5029
$6.5029$6.5029

-11.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.99
$198.99$198.99

+3.70%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,085.79
$4,085.79$4,085.79

+3.89%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,739.69
$113,739.69$113,739.69

+2.11%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6376
$2.6376$2.6376

+1.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.99
$198.99$198.99

+3.70%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20284
$0.20284$0.20284

+3.36%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1350
$0.1350$0.1350

+125.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000077
$0.000000000000077$0.000000000000077

-41.66%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050252
$0.050252$0.050252

-85.64%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1350
$0.1350$0.1350

+125.00%

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13871
$0.13871$0.13871

+79.74%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13324
$0.13324$0.13324

+63.08%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2679
$0.2679$0.2679

+58.70%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.117915
$0.117915$0.117915

+49.34%