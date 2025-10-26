Medjed (MEDJED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001086 24H Hoch $ 0.00001128 Allzeithoch $ 0.00042681 Niedrigster Preis $ 0.00000954 Preisänderung (1H) +0.72% Preisänderung (1T) +2.14% Preisänderung (7T) +6.93%

Der Echtzeitpreis von Medjed (MEDJED) beträgt $0.00001129. In den letzten 24 Stunden wurde MEDJED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001086 und einem Höchstpreis von $ 0.00001128 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEDJED liegt bei $ 0.00042681, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000954.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEDJED im letzten Stunde um +0.72%, in den letzten 24 Stunden um +2.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Medjed (MEDJED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.15K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.15K Umlaufangebot 988.44M Gesamtangebot 988,439,455.089866

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Medjed beträgt $ 11.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEDJED liegt bei 988.44M, das Gesamtangebot bei 988439455.089866. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.15K.