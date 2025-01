Was ist Meditoc (MDTI)

The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Meditoc (MDTI) Ressource Whitepaper Offizielle Website