Medical Intelligence (MEDI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.08104 $ 0.08104 $ 0.08104 24H Tief $ 0.0878 $ 0.0878 $ 0.0878 24H Hoch 24H Tief $ 0.08104$ 0.08104 $ 0.08104 24H Hoch $ 0.0878$ 0.0878 $ 0.0878 Allzeithoch $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Niedrigster Preis $ 0.08104$ 0.08104 $ 0.08104 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) -5.41% Preisänderung (7T) -9.42% Preisänderung (7T) -9.42%

Der Echtzeitpreis von Medical Intelligence (MEDI) beträgt $0.082486. In den letzten 24 Stunden wurde MEDI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.08104 und einem Höchstpreis von $ 0.0878 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEDI liegt bei $ 0.267655, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.08104.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEDI im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um -5.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Medical Intelligence (MEDI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Medical Intelligence beträgt $ 8.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEDI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 99999980.62769. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.25M.