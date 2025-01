Was ist Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla! - Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Ressource Offizielle Website