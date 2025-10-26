Der Echtzeitpreis von MechaOs beträgt heute 0.00192223 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MECHA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MECHA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MechaOs beträgt heute 0.00192223 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MECHA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MECHA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 MECHA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00192223
$0.00192223$0.00192223
+75.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
MechaOs (MECHA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:58:23 (UTC+8)

MechaOs (MECHA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00109739
$ 0.00109739$ 0.00109739
24H Tief
$ 0.00197673
$ 0.00197673$ 0.00197673
24H Hoch

$ 0.00109739
$ 0.00109739$ 0.00109739

$ 0.00197673
$ 0.00197673$ 0.00197673

$ 0.01286063
$ 0.01286063$ 0.01286063

$ 0
$ 0$ 0

+1.20%

+75.13%

+87.70%

+87.70%

Der Echtzeitpreis von MechaOs (MECHA) beträgt $0.00192223. In den letzten 24 Stunden wurde MECHA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00109739 und einem Höchstpreis von $ 0.00197673 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MECHA liegt bei $ 0.01286063, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MECHA im letzten Stunde um +1.20%, in den letzten 24 Stunden um +75.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +87.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MechaOs (MECHA) Marktinformationen

$ 192.20K
$ 192.20K$ 192.20K

--
----

$ 192.20K
$ 192.20K$ 192.20K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MechaOs beträgt $ 192.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MECHA liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 192.20K.

MechaOs (MECHA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von MechaOs zu USD bei $ +0.0008246.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von MechaOs zu USD bei $ -0.0011269863.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von MechaOs zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von MechaOs zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0008246+75.13%
30 Tage$ -0.0011269863-58.62%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MechaOs (MECHA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

MechaOs-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MechaOs (MECHA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MechaOs-(MECHA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MechaOs zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MechaOs-Preisprognose an!

MECHA zu lokalen Währungen

MechaOs (MECHA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MechaOs (MECHA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MECHA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu MechaOs (MECHA)

Wie viel ist MechaOs (MECHA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MECHA in USD beträgt 0.00192223 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MECHA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MECHA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00192223. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MechaOs?
Die Marktkapitalisierung von MECHA beträgt $ 192.20K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MECHA?
Das Umlaufangebot von MECHA beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MECHA?
MECHA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01286063 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MECHA?
MECHA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MECHA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MECHA beträgt -- USD.
Wird MECHA dieses Jahr noch steigen?
MECHA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MECHA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
MechaOs (MECHA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

