MechaOs (MECHA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00109739 $ 0.00109739 $ 0.00109739 24H Tief $ 0.00197673 $ 0.00197673 $ 0.00197673 24H Hoch 24H Tief $ 0.00109739$ 0.00109739 $ 0.00109739 24H Hoch $ 0.00197673$ 0.00197673 $ 0.00197673 Allzeithoch $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.20% Preisänderung (1T) +75.13% Preisänderung (7T) +87.70% Preisänderung (7T) +87.70%

Der Echtzeitpreis von MechaOs (MECHA) beträgt $0.00192223. In den letzten 24 Stunden wurde MECHA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00109739 und einem Höchstpreis von $ 0.00197673 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MECHA liegt bei $ 0.01286063, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MECHA im letzten Stunde um +1.20%, in den letzten 24 Stunden um +75.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +87.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MechaOs (MECHA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 192.20K$ 192.20K $ 192.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 192.20K$ 192.20K $ 192.20K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MechaOs beträgt $ 192.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MECHA liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 192.20K.