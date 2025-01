Was ist Mechanium ($MECHA)

MechaChain is a 3D play-to-earn video game about robot combat and space conquest. Each robot, called “Mecha”, is a collection of NFT composed of robot parts, which can be purchased online with the game cryptocurrency called Mechanium, Ethereum, or by card. These parts once assembled give birth to a robot in a PvP fighting video game.

Mechanium ($MECHA) Ressource Offizielle Website