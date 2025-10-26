ME GUSTA (MEGUSTA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +3.94% Preisänderung (1T) +5.81% Preisänderung (7T) -5.42% Preisänderung (7T) -5.42%

Der Echtzeitpreis von ME GUSTA (MEGUSTA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MEGUSTA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEGUSTA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEGUSTA im letzten Stunde um +3.94%, in den letzten 24 Stunden um +5.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ME GUSTA (MEGUSTA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 72.61K$ 72.61K $ 72.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 72.61K$ 72.61K $ 72.61K Umlaufangebot 997.68M 997.68M 997.68M Gesamtangebot 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ME GUSTA beträgt $ 72.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEGUSTA liegt bei 997.68M, das Gesamtangebot bei 997681917.632939. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 72.61K.