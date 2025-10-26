Der Echtzeitpreis von Maxi Doge beträgt heute 0.0019599 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAXI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAXI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Maxi Doge beträgt heute 0.0019599 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAXI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAXI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MAXI

MAXI-Preisinformationen

Offizielle MAXI-Website

MAXI-Tokenökonomie

MAXI-Preisprognose

Maxi Doge Logo

Maxi Doge Preis (MAXI)

1 MAXI zu USD Echtzeitpreis:

$0.0019599
$0.0019599
-66.40%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Maxi Doge (MAXI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:03:38 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+57.08%

-66.41%

--

--

Der Echtzeitpreis von Maxi Doge (MAXI) beträgt $0.0019599. In den letzten 24 Stunden wurde MAXI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00124772 und einem Höchstpreis von $ 0.00748948 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAXI liegt bei $ 0.03628111, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00124772.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAXI im letzten Stunde um +57.08%, in den letzten 24 Stunden um -66.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -- verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Maxi Doge (MAXI) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Maxi Doge beträgt $ 1.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAXI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.96M.

Maxi Doge (MAXI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Maxi Doge zu USD bei $ -0.003875037838445613.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Maxi Doge zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Maxi Doge zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Maxi Doge zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.003875037838445613-66.41%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Maxi Doge (MAXI)

DOGE Goes $MAXI! The Only Doge Trading On Perma 100x Leverage. Big Dawg just rolled up. New King in town. $MAXI GAINZ ONLY. Always take a photo of the gainz so everyone knows who the top dog is. Who let the dogs out? Felxing to the max. It's lambo season. Shoulders wide enough to block a bear market Call me the MAXIBLE HULK. Cracked a case of RedBull and unlocked the 25th hours of the day. All I see is $MAXI. Mission brief: pump charts, feed pack. Flex zone activated. Maxi chad aura.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Maxi Doge (MAXI) Ressource

Offizielle Website

Maxi Doge-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Maxi Doge (MAXI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Maxi Doge-(MAXI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Maxi Doge zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Maxi Doge-Preisprognose an!

MAXI zu lokalen Währungen

Maxi Doge (MAXI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Maxi Doge (MAXI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MAXI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Maxi Doge (MAXI)

Wie viel ist Maxi Doge (MAXI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MAXI in USD beträgt 0.0019599 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MAXI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MAXI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0019599. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Maxi Doge?
Die Marktkapitalisierung von MAXI beträgt $ 1.96M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MAXI?
Das Umlaufangebot von MAXI beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MAXI?
MAXI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03628111 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MAXI?
MAXI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00124772 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MAXI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MAXI beträgt -- USD.
Wird MAXI dieses Jahr noch steigen?
MAXI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MAXI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Maxi Doge (MAXI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

