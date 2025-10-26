Maxi Doge (MAXI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00124772 $ 0.00124772 $ 0.00124772 24H Tief $ 0.00748948 $ 0.00748948 $ 0.00748948 24H Hoch 24H Tief $ 0.00124772$ 0.00124772 $ 0.00124772 24H Hoch $ 0.00748948$ 0.00748948 $ 0.00748948 Allzeithoch $ 0.03628111$ 0.03628111 $ 0.03628111 Niedrigster Preis $ 0.00124772$ 0.00124772 $ 0.00124772 Preisänderung (1H) +57.08% Preisänderung (1T) -66.41% Preisänderung (7T) -- Preisänderung (7T) --

Der Echtzeitpreis von Maxi Doge (MAXI) beträgt $0.0019599. In den letzten 24 Stunden wurde MAXI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00124772 und einem Höchstpreis von $ 0.00748948 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAXI liegt bei $ 0.03628111, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00124772.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAXI im letzten Stunde um +57.08%, in den letzten 24 Stunden um -66.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -- verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Maxi Doge (MAXI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Maxi Doge beträgt $ 1.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAXI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.96M.