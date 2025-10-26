maxBTC (MAXBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 50,317 $ 50,317 $ 50,317 24H Tief $ 151,958 $ 151,958 $ 151,958 24H Hoch 24H Tief $ 50,317$ 50,317 $ 50,317 24H Hoch $ 151,958$ 151,958 $ 151,958 Allzeithoch $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Niedrigster Preis $ 48,063$ 48,063 $ 48,063 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +1.05% Preisänderung (7T) +4.75% Preisänderung (7T) +4.75%

Der Echtzeitpreis von maxBTC (MAXBTC) beträgt $113,813. In den letzten 24 Stunden wurde MAXBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 50,317 und einem Höchstpreis von $ 151,958 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAXBTC liegt bei $ 172,696, der bisherige Tiefstpreis bei $ 48,063.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAXBTC im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +1.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

maxBTC (MAXBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 227.50K$ 227.50K $ 227.50K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 227.50K$ 227.50K $ 227.50K Umlaufangebot 2.00 2.00 2.00 Gesamtangebot 2.0 2.0 2.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von maxBTC beträgt $ 227.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAXBTC liegt bei 2.00, das Gesamtangebot bei 2.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 227.50K.