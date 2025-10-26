Der Echtzeitpreis von Matr1x beträgt heute 0.00852322 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Matr1x beträgt heute 0.00852322 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MAX

MAX-Preisinformationen

Offizielle MAX-Website

MAX-Tokenökonomie

MAX-Preisprognose

Matr1x Logo

Matr1x Preis (MAX)

Nicht aufgelistet

1 MAX zu USD Echtzeitpreis:

$0.00852322
$0.00852322$0.00852322
+2.30%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Matr1x (MAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:04:07 (UTC+8)

Matr1x (MAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00832598
$ 0.00832598$ 0.00832598
24H Tief
$ 0.00883041
$ 0.00883041$ 0.00883041
24H Hoch

$ 0.00832598
$ 0.00832598$ 0.00832598

$ 0.00883041
$ 0.00883041$ 0.00883041

$ 0.474276
$ 0.474276$ 0.474276

$ 0.00723278
$ 0.00723278$ 0.00723278

+0.37%

+2.37%

-1.51%

-1.51%

Der Echtzeitpreis von Matr1x (MAX) beträgt $0.00852322. In den letzten 24 Stunden wurde MAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00832598 und einem Höchstpreis von $ 0.00883041 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAX liegt bei $ 0.474276, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00723278.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAX im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +2.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Matr1x (MAX) Marktinformationen

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

151.35M
151.35M 151.35M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Matr1x beträgt $ 1.29M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAX liegt bei 151.35M, das Gesamtangebot bei 800000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.82M.

Matr1x (MAX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Matr1x zu USD bei $ +0.00019723.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Matr1x zu USD bei $ -0.0020356841.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Matr1x zu USD bei $ -0.0023247261.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Matr1x zu USD bei $ -0.011481293680969893.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00019723+2.37%
30 Tage$ -0.0020356841-23.88%
60 Tage$ -0.0023247261-27.27%
90 Tage$ -0.011481293680969893-57.39%

Was ist Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Matr1x (MAX) Ressource

Offizielle Website

Matr1x-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Matr1x (MAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Matr1x-(MAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Matr1x zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Matr1x-Preisprognose an!

MAX zu lokalen Währungen

Matr1x (MAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Matr1x (MAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MAX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Matr1x (MAX)

Wie viel ist Matr1x (MAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MAX in USD beträgt 0.00852322 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MAX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00852322. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Matr1x?
Die Marktkapitalisierung von MAX beträgt $ 1.29M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MAX?
Das Umlaufangebot von MAX beträgt 151.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MAX?
MAX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.474276 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MAX?
MAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00723278 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MAX beträgt -- USD.
Wird MAX dieses Jahr noch steigen?
MAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Matr1x (MAX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

