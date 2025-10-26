Matr1x (MAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00832598 $ 0.00832598 $ 0.00832598 24H Tief $ 0.00883041 $ 0.00883041 $ 0.00883041 24H Hoch 24H Tief $ 0.00832598$ 0.00832598 $ 0.00832598 24H Hoch $ 0.00883041$ 0.00883041 $ 0.00883041 Allzeithoch $ 0.474276$ 0.474276 $ 0.474276 Niedrigster Preis $ 0.00723278$ 0.00723278 $ 0.00723278 Preisänderung (1H) +0.37% Preisänderung (1T) +2.37% Preisänderung (7T) -1.51% Preisänderung (7T) -1.51%

Der Echtzeitpreis von Matr1x (MAX) beträgt $0.00852322. In den letzten 24 Stunden wurde MAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00832598 und einem Höchstpreis von $ 0.00883041 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAX liegt bei $ 0.474276, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00723278.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAX im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +2.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Matr1x (MAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Umlaufangebot 151.35M 151.35M 151.35M Gesamtangebot 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Matr1x beträgt $ 1.29M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAX liegt bei 151.35M, das Gesamtangebot bei 800000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.82M.